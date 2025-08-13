Смерть от рикошета: Подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку на Алтае

Отрикошетившая от забора пуля попала в 11-летнюю девочку в Заринском районе Алтайского края. Школьница скончалась в машине скорой помощи, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Детали трагедии сообщает региональный СК.

Всё случилось вечером 12 августа в селе Староглушенка. 13-летний мальчик выстрелил из оружия в забор на приусадебном участке. Рикошетом пуля попала в шею стоявшей неподалёку девочке. От полученного ранения малышка погибла.

«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователями также будут изучены причины и условия произошедшей трагедии», — говорится в сообщении.