Смерть от рикошета: Подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку на Алтае
В Заринском районе возбуждено дело из-за смерти 11-летней девочки. Обложка © Telegram / СУ СК России по Алтайскому краю
Отрикошетившая от забора пуля попала в 11-летнюю девочку в Заринском районе Алтайского края. Школьница скончалась в машине скорой помощи, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Детали трагедии сообщает региональный СК.
Всё случилось вечером 12 августа в селе Староглушенка. 13-летний мальчик выстрелил из оружия в забор на приусадебном участке. Рикошетом пуля попала в шею стоявшей неподалёку девочке. От полученного ранения малышка погибла.
«В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела следователями также будут изучены причины и условия произошедшей трагедии», — говорится в сообщении.
