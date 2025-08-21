Герой России Залибек Умаев назначен заместителем гендиректора РосСтройКонтроля

Герой России и кавалер двух орденов Мужества Залибек Умаев приступил к работе в роли заместителя гендиректора Федерального центра строительного контроля («РосСтройКонтроль»). На эту должность он был назначен в рамках президентской программы «Время героев».

В 2023 году Умаев вошёл в число первых 83 слушателей этой инициативы, созданной по поручению президента Владимира Путина и реализуемой Высшей школой государственного управления. Его наставником стал заместитель Председателя Правительств Марат Хуснуллин.

«Марат Шакирзянович Хуснуллин — человек, обладающий колоссальным управленческим опытом. Благодарен ему за то, что несмотря на загруженный график, он всегда остаётся на связи, делится богатейшим опытом, направляет и учит меня», — отметил Умаев.

Хуснуллин подчеркнул, что военная дисциплина и способность решать сложные задачи делают Умаева ценным кадром для отрасли. В «РосСтройКонтроле» он будет отвечать за контроль объектов и координацию инспекций по всей России, а также развивать кадровый резерв и молодёжные инициативы.

Залибек Умаев родился в 1980 году в селе Уллубийаул Карабухдахкентского района Дагестанской АССР. В 2025 году он успешно окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ. За мужество и доблесть, проявленные при выполнении боевых заданий, Умаев был удостоен звания Героя Российской Федерации, дважды награждён орденами Мужества и медалью Суворова. Женат, воспитывает четырёх детей. С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».