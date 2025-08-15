Встреча Путина и Трампа
Регион
15 августа, 10:59

«Они среди нас»: Газманов посвятил новый клип героям нашего времени

Олег Газманов представил клип на песню Время героев в поддержку военных

Обложка © VK / Олег Газманов

Народный артист РФ Олег Газманов представил клип на новую патриотическую композицию «Время героев». Об этом певец сообщил в своих соцсетях. Песня посвящена российским военным, которые выполняют свой долг в непростой для страны период.

Видео © VK / Олег Газманов

«Это песня про настоящих героев — о наших славных солдатах, о ком слагали легенды и писали песни. И сейчас они среди нас!» — написал Газманов у себя в телеграм-канале.

Композитор также поблагодарил всех, кто сражается на передовой, продолжает идти вперёд и не отступает, несмотря ни на что.

Ранее Газманов поделился мнением о готовящейся встрече лидеров РФ и США, которая состоится 15 августа на Аляске. Артист признался, что всегда интересуется глобальными процессами. По его наблюдениям, подходы мировых лидеров существенно различаются: российский президент последовательно защищает национальные интересы, в то время как его американский коллега склонен к переменам в высказываниях.

Александра Мышляева
