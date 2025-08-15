«Они среди нас»: Газманов посвятил новый клип героям нашего времени
Олег Газманов представил клип на песню Время героев в поддержку военных
Обложка © VK / Олег Газманов
Народный артист РФ Олег Газманов представил клип на новую патриотическую композицию «Время героев». Об этом певец сообщил в своих соцсетях. Песня посвящена российским военным, которые выполняют свой долг в непростой для страны период.
Видео © VK / Олег Газманов
«Это песня про настоящих героев — о наших славных солдатах, о ком слагали легенды и писали песни. И сейчас они среди нас!» — написал Газманов у себя в телеграм-канале.
Композитор также поблагодарил всех, кто сражается на передовой, продолжает идти вперёд и не отступает, несмотря ни на что.
Ранее Газманов поделился мнением о готовящейся встрече лидеров РФ и США, которая состоится 15 августа на Аляске. Артист признался, что всегда интересуется глобальными процессами. По его наблюдениям, подходы мировых лидеров существенно различаются: российский президент последовательно защищает национальные интересы, в то время как его американский коллега склонен к переменам в высказываниях.