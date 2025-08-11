«Наш стабилен»: Газманов сравнил риторику Путина и Трампа перед ключевыми переговорами

Певец Олег Газманов высказался о предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, запланированных на 15 августа на Аляске. Народный артист России поделился мнением о будущей встрече в беседе с журналистами Пятого канала на фестивале «Русское поле».

Олег Газманов о встрече Путина и Трампа. Видео © 5-tv.ru

По его словам, в условиях беспрецедентного давления на страну единство общества особенно важно. «Люди понимают: если мы едины, если мы монолит — нас никто не сможет победить», — заявил Газманов.

Певец подчеркнул, что, хотя и не занимается политикой, внимательно следит за мировыми событиями. Он обратил внимание на разницу в позициях лидеров разных стран. В частности, Газманов отметил, что Трамп часто меняет риторику, тогда как Путин стабильно отстаивает интересы России.

Артист выразил уверенность, что по итогам переговоров Россия сохранит свои позиции. Параллельно он анонсировал творческие планы: в следующем году певец отметит 75-летие и отправится в юбилейный тур «Русский мир». Также он готовит премьеру песни и клипа «Время героев», посвящённых участникам СВО. Релиз запланирован на 17 августа.