Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот якобы не разрешал Украине наносить удары по территории России. Республиканец заявил, что невозможно одержать победу в войне, если не атаковать «государство-агрессора». Он привёл аналогию со спортивной командой, которая имеет сильную защиту, но не может играть в нападении, и у такой команды, по его мнению, нет шансов на успех.

Трамп назвал Байдена лживым и абсолютно некомпетентным, утверждая, что тот лишь позволял Украине обороняться, но не отвечать на удары. В итоге, по его словам, подобный подход ни к чему не привёл. Политик завершил своё высказывание намёком на то, что впереди ожидаются интересные события.