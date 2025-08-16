Опасный сценарий: Трамп обвинил Байдена в сближении РФ с её «прирождённым соперником»

Американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News обвинил экс-президента Джо Байдена в «непростительном просчёте», который сблизил Россию с её «прирождённым соперником» — Китаем.

По словам Трампа, политика Байдена и Барака Обамы невольно подтолкнула Москву и Пекин к укреплению связей, что он назвал «самым опасным сценарием». Лидер США пояснил, что между Россией с её бескрайними просторами и Китаем с его перенаселением всегда тлеет «природное напряжение» из-за борьбы за ресурсы и территории.

В итоге Трамп подчеркнул, что ему якобы удалось «затормозить» этот альянс, предотвратив дальнейшее сближение двух держав.

Отношения между США и Китаем остаются напряжёнными из-за ряда факторов: торговых пошлин и ответных мер Пекина, санкций против китайских компаний вроде Huawei, борьбы за лидерство в 5G и ИИ, поддержки США Тайваня, споров за контроль в Южно-Китайском море, обвинений в нарушениях прав человека, а также идеологических разногласий. Эксперты считают, что соперничество за глобальное доминирование затрудняет примирение.