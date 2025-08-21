ВМС Британии утверждают, что следили за российским эсминцем в проливе Ла-Манш
Обложка © ТАСС / Лев Федосеев
Британские военно-морские силы отчитались о том, что их патрульный корабль HMS Trent и вертолёт Wildcat осуществляли постоянное наблюдение за российским противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» и двумя сопровождавшими его танкерами во время прохода через пролив Ла-Манш. По заявлению ВМС Великобритании, операция, продолжавшаяся пять дней, включала сопровождение российских судов в акватории, относящейся к территориальным водам Соединенного Королевства.
Как уточняется в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВМС Британии, HMS Trent шёл по следу российского корабля, начиная от Грейт-Ярмута на северо-востоке пролива и вплоть до острова Ушант на юго-западе. Именно там, согласно информации британской стороны, к российскому эсминцу присоединились танкеры, после чего вся группа проследовала обратно в восточном направлении.
