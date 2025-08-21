Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
21 августа, 15:07

ВМС Британии утверждают, что следили за российским эсминцем в проливе Ла-Манш

Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Британские военно-морские силы отчитались о том, что их патрульный корабль HMS Trent и вертолёт Wildcat осуществляли постоянное наблюдение за российским противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» и двумя сопровождавшими его танкерами во время прохода через пролив Ла-Манш. По заявлению ВМС Великобритании, операция, продолжавшаяся пять дней, включала сопровождение российских судов в акватории, относящейся к территориальным водам Соединенного Королевства.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВМС Британии, HMS Trent шёл по следу российского корабля, начиная от Грейт-Ярмута на северо-востоке пролива и вплоть до острова Ушант на юго-западе. Именно там, согласно информации британской стороны, к российскому эсминцу присоединились танкеры, после чего вся группа проследовала обратно в восточном направлении.

Ещё одному кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»
В то же время, на Западе проявили повышенный интерес и восхищение техническими возможностями новейшего российского фрегата. Спуск на воду фрегата «Адмирал Амелько» вызвал позитивную реакцию среди западных специалистов, которые высоко оценили его характеристики и стратегическое значение для военно-морских сил России. Отмечается, что этот корабль не только укрепляет морскую безопасность страны, но и демонстрирует приверженность России к инновациям в области военно-морских технологий в контексте современного многополярного мироустройства.

Николь Вербер
