Ещё одному кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»

Завершение ремонта и модернизации большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» откладывается на неопределённый срок. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сейчас корабль, построенный в конце 1990-х годов, находится на 35-м судоремонтном заводе — том же, где проводится восстановление тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Военный эксперт Дмитрий Болтенков не исключил, что «Адмирал Чабаненко» может повторить судьбу авианосца. «Если судно законсервируют, это, скорее всего, приведёт к его списанию в ближайшие годы. Обычно после такого корабля уже не восстанавливают», — отметил он. Вместе с тем эксперт напомнил, что возможны и другие сценарии: так, ремонт БПК «Вице-адмирал Кулаков» длился около 20 лет.