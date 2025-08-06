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6 августа, 10:43

Ещё одному кораблю ВМФ России предсказали повторение судьбы «Адмирала Кузнецова»

Сроки окончания ремонта БПК Адмирал Чабаненко вновь сдвинулись

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Лев Федосеев

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Лев Федосеев

Завершение ремонта и модернизации большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» откладывается на неопределённый срок. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сейчас корабль, построенный в конце 1990-х годов, находится на 35-м судоремонтном заводе — том же, где проводится восстановление тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

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Военный эксперт Дмитрий Болтенков не исключил, что «Адмирал Чабаненко» может повторить судьбу авианосца. «Если судно законсервируют, это, скорее всего, приведёт к его списанию в ближайшие годы. Обычно после такого корабля уже не восстанавливают», — отметил он. Вместе с тем эксперт напомнил, что возможны и другие сценарии: так, ремонт БПК «Вице-адмирал Кулаков» длился около 20 лет.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — единственный корабль этого класса в составе Военно-морского флота России. Он был спущен на воду в 1985 году и официально принят в состав ВМФ в 1991 году. Крейсер предназначен для обеспечения боевой устойчивости корабельных группировок и нанесения ударов по наземным и морским целям, способен нести до 26 самолётов и 24 вертолёта.

С 2017 года «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте и глубокой модернизации на 35-м судоремонтном заводе. Работы неоднократно срывались из-за ЧП — в 2018 году крейсер получил повреждения при затоплении плавдока, в 2019-м на нём произошёл крупный пожар. По последним сообщениям, сроки окончания ремонта вновь сдвинуты, и возвращение корабля в строй остаётся под вопросом.

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Марина Фещенко
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