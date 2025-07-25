Ремонт «Адмирала Кузнецова» признали бессмысленным

Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» потерял актуальность, поэтому возможно его списание или продажа. Об этом заявил глава ВТБ и председатель совета директоров Объединённой судостроительной корпорации Андрей Костин в интервью «Коммерсанту».

«Да, корабль относится к нашей зоне ответственности. Мы считаем, что его восстановление уже нецелесообразно — ему более 40 лет, а работы требуют огромных затрат. Вероятнее всего, решение будет принято в пользу либо утилизации, либо продажи», — отметил Костин.

«Адмирал Кузнецов» — единственный авианесущий крейсер в составе российского флота. Спущенный на воду в 1987 году, он способен нести до 28 самолётов и 24 вертолётов. Судно входит в состав Северного флота.

Крейсер неоднократно сталкивался с инцидентами во время ремонта. В 2018 году на нём произошла авария, в результате которой погиб человек. Через год, в декабре 2019-го, при возгорании на борту погибло ещё двое.