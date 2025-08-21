МИД Польши передал России ноту протеста из-за падения дрона

В документе Варшава обвинила Москву в «намеренной провокации» и заявила о нарушении «обязательств по соблюдению суверенитета Польши». Российская сторона официально обвинения пока не комментировала.

Это не первый подобный случай. Ранее польские власти уже фиксировали падения неопознанных дронов на своей территории: в 2022 и 2023 годах обломки БПЛА находили в разных регионах страны. А новый объект, из-за которого Польша возмутилась на Россию, и вовсе был обозначен в метсной прессе как НЛО.