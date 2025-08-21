Женщина сломала ногу, упав в люк на территории Новодевичьего монастыря
Обложка © Александр Казаков/ТАСС
В Москве женщина сломала ногу, упав в открытый люк на территории Новодевичьего монастыря. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах столицы.
По предварительным данным, пострадавшая провалилась в оставленный открытым люк и получила перелом. Её доставили в Первую градскую больницу.
Сейчас уточняются обстоятельства случившегося.
