21 августа, 15:29

Женщина сломала ногу, упав в люк на территории Новодевичьего монастыря

Обложка © Александр Казаков/ТАСС

В Москве женщина сломала ногу, упав в открытый люк на территории Новодевичьего монастыря. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, пострадавшая провалилась в оставленный открытым люк и получила перелом. Её доставили в Первую градскую больницу.

Сейчас уточняются обстоятельства случившегося.

А ранее в Москве спасли краснокнижного утёнка, упавшего в канализационный люк. Неравнодушные очевидцы перепробовали несколько способов вызволения птенца, прежде чем добились успеха.

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
