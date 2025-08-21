Россиянам рассказали, как сделать на даче колодец и не нарваться на штраф

В России владельцы частных участков имеют право бурить скважины и копать колодцы без получения лицензии, но при строгом соблюдении ряда установленных законом условий. Об этом сообщили RT в пресс-службе Роскачества. Специалисты отметили, что главным критерием является цель использования воды — только для личных нужд, а не для коммерции.

«Если эти нормы соблюдены, бурить можно свободно — ни лицензия, ни разрешение на воду не требуются, но при соблюдении определённых условий», — отметили эксперты Роскачества.

Ключевое условие — суточный объём водозабора не должен превышать 100 кубометров. Помимо этого, существуют строгие санитарные нормы по выбору места: расстояние от будущего колодца или скважины до туалетов, выгребных ям, канализационных сооружений и складов с удобрениями должно составлять не менее 50 метров. Не допускается бурить в заболоченных местах и зонах, подтопляемых в период паводка.

После окончания работ необходимо обеспечить герметизацию скважины и организовать правильный слив, что защитит водоносный горизонт от потенциального загрязнения, пояснили эксперты.

Нарушение этих правил влечёт за собой административную ответственность. Так, добыча воды для коммерческих целей без лицензии грозит физическому лицу штрафом в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Игнорирование санитарных норм может привести к штрафу до полутора тысяч рублей.