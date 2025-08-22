Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 04:18

Года в подарок: Известный иммунолог заявил, что люди скоро победят старение

Иммунулог Унутмаз: Через 15 лет старение можно будет обратить вспять

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Наука в ближайшее десятилетие может одержать победу над процессом старения человека. Такое заявление на подкасте у популяризатора искусственного интеллекта Джона Хернандеса сделал американский учёный-иммунолог Дерья Унутмаз.

«Пожалуйста, не умирайте в ближайшие 10 лет. Попытайтесь выжить в этот отрезок времени. Потому что если вы протянете 10 лет, то вам будет даровано ещё пять, а если вы проживёте 15 лет, то получите в подарок ещё 50, потому что к тому моменту мы решим проблему старения. Сейчас, впервые в истории человечества, мы получили возможность обратить процессы старения вспять. И мы это сделаем», — сказал Унутмаз.

Дерья Унутмаз заявил, что до решения проблемы старения осталось около 15 лет. Видео © X / JonhernandezIA

По мнению специалиста, в обозримом будущем станет возможным возвращение людей в возрасте 80 и даже 100 лет к биологическому состоянию двадцатилетних. Унутмаз убеждён, что данное достижение станет наиболее революционным открытием за всю историю существования человеческой цивилизации.

Это очень важно: Стало известно, в каком возрасте начинает стареть организм человека
Это очень важно: Стало известно, в каком возрасте начинает стареть организм человека

Ранее американские учёные выяснили, что старение человека — это процесс, который происходит скачкообразно. По мнению исследователей, одно из первых резких изменений происходит в 44 года — в этом возрасте организм перестраивается на молекулярном уровне.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости науки
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar