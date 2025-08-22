Года в подарок: Известный иммунолог заявил, что люди скоро победят старение
Иммунулог Унутмаз: Через 15 лет старение можно будет обратить вспять
Наука в ближайшее десятилетие может одержать победу над процессом старения человека. Такое заявление на подкасте у популяризатора искусственного интеллекта Джона Хернандеса сделал американский учёный-иммунолог Дерья Унутмаз.
«Пожалуйста, не умирайте в ближайшие 10 лет. Попытайтесь выжить в этот отрезок времени. Потому что если вы протянете 10 лет, то вам будет даровано ещё пять, а если вы проживёте 15 лет, то получите в подарок ещё 50, потому что к тому моменту мы решим проблему старения. Сейчас, впервые в истории человечества, мы получили возможность обратить процессы старения вспять. И мы это сделаем», — сказал Унутмаз.
Дерья Унутмаз заявил, что до решения проблемы старения осталось около 15 лет. Видео © X / JonhernandezIA
По мнению специалиста, в обозримом будущем станет возможным возвращение людей в возрасте 80 и даже 100 лет к биологическому состоянию двадцатилетних. Унутмаз убеждён, что данное достижение станет наиболее революционным открытием за всю историю существования человеческой цивилизации.
Ранее американские учёные выяснили, что старение человека — это процесс, который происходит скачкообразно. По мнению исследователей, одно из первых резких изменений происходит в 44 года — в этом возрасте организм перестраивается на молекулярном уровне.