Суд запретил в России сайты, продающие электроудочки и луки для рыбалки
Рыбалка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi
Останкинский суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры, признав запрещёнными сайты, которые занимаются продажей электроудочек и луков для рыбалки. В решении инстанции отмечается, что распространение подобных товаров противоречит конституции Российской Федерации и федеральным законам, так как эти устройства наносят вред охотничьим ресурсам и нарушают принципы гуманного обращения с животными. Об этом сообщает РИА «Новости».
Прокурор в заявлении подчёркивал, что применение пронзающих ловушек с металлическими или костяными дротиками причиняет вред животным и наносит непоправимый вред экосистемам. Суд постановил ограничить доступ к данным ресурсам на территории России, что направлено на пресечение незаконных методов охоты и рыболовства.
Ранее Life.ru рассказывал, как избежать штрафов на рыбалке. Ловить рыбу нельзя на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), таких как заповедники, заказники и национальные парки, а также на водоёмах с искусственным разведением рыбы. Запрещено это делать и на территории электростанций, водозаборных каналов и военных объектов, а также в радиусе 500 метров от мостов, плотин и шлюзов.