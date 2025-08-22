Мессенджер MAX
22 августа, 05:08

Суд запретил в России сайты, продающие электроудочки и луки для рыбалки

Рыбалка. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Sobolevskyi

Останкинский суд в Москве удовлетворил иск прокуратуры, признав запрещёнными сайты, которые занимаются продажей электроудочек и луков для рыбалки. В решении инстанции отмечается, что распространение подобных товаров противоречит конституции Российской Федерации и федеральным законам, так как эти устройства наносят вред охотничьим ресурсам и нарушают принципы гуманного обращения с животными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Прокурор в заявлении подчёркивал, что применение пронзающих ловушек с металлическими или костяными дротиками причиняет вред животным и наносит непоправимый вред экосистемам. Суд постановил ограничить доступ к данным ресурсам на территории России, что направлено на пресечение незаконных методов охоты и рыболовства.

Ранее Life.ru рассказывал, как избежать штрафов на рыбалке. Ловить рыбу нельзя на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), таких как заповедники, заказники и национальные парки, а также на водоёмах с искусственным разведением рыбы. Запрещено это делать и на территории электростанций, водозаборных каналов и военных объектов, а также в радиусе 500 метров от мостов, плотин и шлюзов.

