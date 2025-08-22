«Била снова и снова»: Самоотверженная мать вырвала сына из пасти семиметрового крокодила

В индийском штате Уттар-Прадеш женщина силой заставила семиметрового крокодила отпустить её сына, которого рептилия утащила под воду. Об инциденте со ссылкой на местные власти сообщает издание Deccan Herald.

ЧП произошло в деревне Дхакия, где мальчик по имени Виру купался в дренажном канале, соединённом с разлившейся рекой Гхагра. Услышав крики ребёнка, 35-летняя Майя бросилась в воду и начала бить крокодила железным прутом, пока тот не отпустил добычу.

«Мой ребёнок был в пасти крокодила. Я прыгнула, не думая о своей жизни, и била крокодила снова и снова», — рассказала женщина.

По словам лесничего Рама Сингха Ядава, мальчик получил травмы, но его жизнь вне опасности. Власти оперативно установили защитные сети в трёх точках канала и предупредили население об угрозе нападений рептилий в сезон дождей, когда их активность значительно возрастает.

Статистика лесного департамента указывает на серьёзность проблемы: с 2020 года в Уттар-Прадеше зарегистрировано 17 нападений крокодилов на людей, пять из которых завершились гибелью людей. Агрессивное поведение пресмыкающихся объясняется сокращением их естественной среды обитания и последствиями браконьерской деятельности.