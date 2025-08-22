«Запад в шоке»: Чемезов рассказал о темпах производства оружия «Ростехом»
Чемезов: Ростех поставил в войска 65% оружия от годового плана, удивив Запад
Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
«Ростех» за первые шесть месяцев текущего года передал войскам 65% процентов от годового объёма особо востребованных вооружений. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Он отметил, что работа ведётся с опережением графика, а западные страны, по его словам, шокированы такими темпами поставок.
«Запад в шоке от наших темпов», — сообщил гендиректор корпорации.
Отвечая на вопрос РИА «Новости» о возможном достижении пределов производства, Чемезов заявил, что потенциал оборонной промышленности ещё очень велик и причин для беспокойства нет. Он заверил, что будет изготовлено ровно столько вооружения, сколько необходимо.
Кроме того, глава «Ростеха» напомнил, что с начала специальной военной операции выпуск отдельных видов продукции увеличился в десятки раз и продолжает ежегодно многократно расти.
Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным руководитель «Ростеха» сообщал о значительном росте производства. По его данным, по сравнению с 2021 годом выпуск боеприпасов, лёгкой бронетехники и снарядов для реактивных систем залпового огня был увеличен в десятки раз. Только за 2024 год производство новых танков и лёгкой бронетехники возросло в 1,1 раза, боеприпасов для ствольной артиллерии — в 1,3 раза, а снарядов для РСЗО — в 1,7 раза.