Российский физик Ожаровский предложил полиции Монголии дуэль на дозиметрах

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, задержанный в Монголии во время замеров радиационного фона в пустыне Гоби, предложил полиции «дуэль на дозиметрах». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Учёный рассказал, что дал показания сотрудникам разведки, объяснив цели поездки и результаты исследований. После этого его дело передали в полицию.

По словам Ожаровского, его подозревают в двух нарушениях: использовании незарегистрированного в Монголии прибора и неверных показаниях дозиметра. Он признал, что его оборудование действительно не было официально зарегистрировано, но настаивает, что данные точны.

«Единственный способ выяснить, кто прав, — съездить в пустыню и повторить измерения», — заявил физик.

Он предложил провести проверку сразу двумя приборами: своим и зарегистрированным в Монголии, а затем сравнить результаты.