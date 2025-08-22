Мессенджер MAX
22 августа, 07:53

Российский физик Ожаровский предложил полиции Монголии дуэль на дозиметрах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Egoreichenkov Evgenii

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, задержанный в Монголии во время замеров радиационного фона в пустыне Гоби, предложил полиции «дуэль на дозиметрах». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Учёный рассказал, что дал показания сотрудникам разведки, объяснив цели поездки и результаты исследований. После этого его дело передали в полицию.

По словам Ожаровского, его подозревают в двух нарушениях: использовании незарегистрированного в Монголии прибора и неверных показаниях дозиметра. Он признал, что его оборудование действительно не было официально зарегистрировано, но настаивает, что данные точны.

«Единственный способ выяснить, кто прав, — съездить в пустыню и повторить измерения», — заявил физик.

Он предложил провести проверку сразу двумя приборами: своим и зарегистрированным в Монголии, а затем сравнить результаты.

Российского эколога взяли в пустыне Гоби после находки радиоактивных отходов

Ранее сообщалось, что российского физика-ядерщика и экологического активиста Андрея Ожаровского взяли в пустыне Гоби после находки радиоактивных отходов. Он исследовал заброшенные урановые карьеры на территории месторождения Мардай.

Марина Фещенко
