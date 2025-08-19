Российского эколога взяли в пустыне Гоби после находки радиоактивных отходов

Российского физика-ядерщика и экологического активиста Андрея Ожаровского задержали сотрудники миграционной службы и полиции Монголии в безлюдной местности. Об инциденте РБК рассказал сам учёный.

Ожаровский прибыл в страну по приглашению местных защитников природы, выступающих против разработки урановых месторождений. Инцидент произошёл, когда физик исследовал заброшенные урановые карьеры на территории месторождения Мардай.

«Монгольские силовики проявили чудеса... шерлохомистости. Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов. Здесь пустое место, здесь никто не живёт, это не рядом с каким-то городом, не с каким-то предприятием. Это давно брошено ещё после развала Советского Союза месторождение», — рассказал физик РБК.

По его словам, к нему в пустынной местности подъехал автомобиль, из которого вышла сотрудница миграционной службы, попросившая для проверки паспорт и впоследствии изъявшая документ. Учёному не предъявили никаких обвинений и не разъяснили причин его задержания, однако сопроводили к ближайшему пограничному переходу, где расположен офис миграционной службы.

Ожаровский добавил, что на момент разговора с изданием находился в пути. Ни полицейские, ни миграционные офицеры не смогли назвать ему причину происходящего. Сам он расценивает изъятие паспорта и лишение свободы передвижения как факт задержания.

Физик пояснил, что проводил замеры радиационного фона с помощью дозиметра, что не требует получения каких-либо специальных разрешений. Он допускает, что поводом для задержания могли стать публикации в монгольских блогах о его возможных связях с российскими спецслужбами или госкорпорацией «Росатом». Незадолго до инцидента он обнаружил участки радиоактивного загрязнения рядом с местами добычи урана в пустыне Гоби, которые разрабатывает французская компания «Орано».