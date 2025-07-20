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Регион
20 июля, 20:50

Российского учёного-этнографа задержали в Афганистане по обвинению в контрабанде

Святослав Каверин. Обложка © VK / Святослав Каверин

Святослав Каверин. Обложка © VK / Святослав Каверин

Российский этнограф Святослав Каверин был задержан в Афганистане по подозрению в контрабанде украшений. О задержании в городе Кундуз он сообщил сам 19 июля в телеграм-канале.

По словам Каверина, причиной задержания стала «попытка «контрабанды» украшений». Он также сообщил, что его должны доставить в Кабул, в «риёсат разведки» – местное разведывательное управление. Ученый выразил надежду, что дело ограничится допросом и оформлением документов, отметив, что доступ к смартфону получает лишь изредка.

В российской дипломатической миссии в Кабуле подтвердили, что им известно о задержании российского гражданина.

«Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», – заявили в дипмиссии РИА «Новости».

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Ранее Life.ru писал, что в Афганистане десятки женщин бесследно исчезли после задержания полицией нравов. В Кабуле молодых девушек массово арестовывают за внешний вид.

Юния Ларсон
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