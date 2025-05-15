Российская учёная Петрова задержана в США по подозрению в контрабанде лягушек
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Российская учёная Ксения Петрова, работающая в Гарвардском университете, арестована в Соединённых Штатах по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек. Об этом сообщает Министерство юстиции штата Массачусетс.
Петрову задержали в аэропорту Бостона по прибытии из Парижа. Какое-то время Ксения работала в Институте биологии гена РАН в Москве.
«Ксения Петрова, 31 год, гражданка России, была обвинена в уголовном преступлении по одному пункту контрабанды товаров в США», — говорится в заявлении ведомства.
По версии следствия, учёная пыталась ввезти в США эмбрионы шпорцевой лягушки без декларирования. В ходе допроса под присягой она заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал. В случае признания вины ей грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф до 250 тысяч долларов.
«Согласно обвинительным документам, на телефоне Петровой были обнаружены текстовые сообщения от человека, идентифицированного как одного из коллег Петровой, который информировал Петрову о том, что ей необходимо декларировать биологический материал», — отмечает Минюст.
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