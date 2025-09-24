Как посадить яблоню: пошаговая инструкция, советы агрономов Оглавление Когда сажать яблоню Полезная информация о посадке яблони Популярные виды и сорта яблони для посадки Посадка яблони в открытый грунт: инструкция Подготовка саженца Выбор места На каком расстоянии от забора посадить яблоню Почва и подготовка посадочной ямы Посадка Полив Мульчирование Обрезка надземной части Подкормка Уход за яблоней после посадки Что нельзя сажать вокруг яблони Советы эксперта Как и когда сажать яблоню? Как посадить яблоню в открытый грунт, как избежать популярных ошибок, что нужно положить в яму при посадке яблони, нужно ли обрезать верхушку яблони при посадке — читайте подробнее в материале Life.ru 23 сентября, 22:25 Как правильно посадить яблоню, чтобы она плодоносила, — инструкция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inc

Осень — сезон посадок, в том числе и яблонь. С выбором саженцев у дачников сегодня проблем нет, так как предложений множество. Тем не менее не все молодые яблоньки могут успешно прижиться на новом участке. Чтобы обеспечить их хорошую адаптацию и защитить от низких температур, необходимо учитывать несколько важных аспектов. В этой статье мы раскроем основные правила правильной посадки яблонь и поделимся секретами ухода за ними, чтобы вы смогли вырастить здоровые и плодовитые деревья в своем саду.

Когда сажать яблоню

Яблони обычно высаживают либо весной, либо осенью. Весной сажают до начала сокодвижения, а осенью — после его завершения. Такие сроки посадки способствуют наилучшему приживанию растений, так как они происходят в период, когда деревья находятся в состоянии покоя.

Весенняя посадка яблонь является отличным вариантом для регионов с холодным климатом. Делать это нужно лучше всего в период с конца апреля до середины мая. Важно завершить посадку до начала активного сокодвижения, чтобы дерево смогло адаптироваться и не заболеть. Весной яблоня получает шанс хорошенько прижиться и подготовиться к зимним холодам. Однако стоит учитывать, что в таком случае плодоношение откладывается до следующего года.

Сажать яблони в летний период не рекомендуется, так как это может негативно сказаться на их росте и развитии. Сухая погода может привести к дефициту влаги, что затруднит приживаемость растения. Кроме того, в это время года корни могут повредиться из-за активного роста, а в почве часто наблюдается нехватка необходимых питательных веществ. Если яблоню посадить в июле, то высок риск её гибели под воздействием жары, а посадка в августе может повысить вероятность заболевания растения.

В регионах с тёплым климатом осень — наиболее подходящее время для посадки саженцев яблонь. Рекомендуется производить посадку за три недели до первых заморозков, когда почва ещё теплая и насыщенная влагой. Температура днём в эти дни колеблется около +15 °C, а ночью падает не ниже +5 °C, что создаёт оптимальные условия для приживания.

Для посадки лучше всего выбрать пасмурный день и на первое время защитить саженец от прямых солнечных лучей. Если погодные условия сухие, важно регулярно поливать молодую яблоню.

В Подмосковье, Центральном и Приволжском регионах яблони лучше сажать в конце сентября – середине октября.

Какие сорта яблони подходят для новичков — список. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Полезная информация о посадке яблони

При посадке яблони нужно выбирать место, защищённое от северных ветров и хорошо освещённое, особенно в утренние часы. Грунтовые воды должны находиться не выше 1,5 метра от земли, а почва должна быть плодородной, с глубоким пахотным горизонтом и слабокислой или нейтральной реакцией. При выборе саженцев важно обращать внимание на качество корневой системы: мощные корни увеличивают шансы на приживаемость и рост дерева.

Популярные виды и сорта яблони для посадки

Сорта яблонь разделяют на три основные категории — зимние, весенние и летние.

Летние сорта яблок созревают в конце июля – августе и имеют короткий срок хранения (до 30 дней). Они отлично подходят для варенья и употребления в свежем виде. К ним относятся: «Орловим», «Сергиана», «Чудное».

Для новичков из летних сортов яблонь подойдёт «Мельба» — даёт сочные, сладкие яблоки, или «Белый налив» — это неприхотливый сорт, но требует защиты от парши.

Осенние сорта созревают в сентябре, но их обычно убирают недозревшими, оставляя доходить в течение двух недель после съёма. Они хранятся дольше летних сортов — до начала января, и именно из них часто получается самый вкусный яблочный сок. Это «Балтика», «Дочь Антоновки», «Скала», «Успенское».

Зимние сорта созревают дольше всех и обычно собираются в октябре. При этом они часто остаются недозрелыми и достигают своей полной спелости только через 2–3 недели после сбора. Такие сорта могут сохранять свою свежесть до 6 месяцев. Кроме популярной «Антоновки», это «Брянское», «Весялина», «Первенец Ртищева», «Белорусское сладкое». Известен также «Уэлси» — устойчивый к болезням сорт с ярким вкусом.

Как правильно выбрать саженец яблони. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Luca Pape

Посадка яблони в открытый грунт: инструкция

Разумеется, чтобы посадить яблоню, нужно сперва выбрать хороший саженец. При выборе следует обращать внимание на его возраст (до 2 лет) и наличие минимум трёх боковых побегов. Оптимальная толщина ствола — 1–2 см, высота — до 1,5 метра. Корневая система должна быть здоровой и увлажнённой, кора — гладкой и без повреждений, а вот если она зеленоватая, это указывает на переизбыток минеральных удобрений. Лучше избегать саженцев с большим количеством листьев. Также обратите внимание на место прививки, оно должно быть чистым.

Подготовка саженца

Перед посадкой саженца яблони следует выполнить несколько важных манипуляций, чтобы он лучше прижился. Необходимо подрезать слишком длинные и повреждённые корни, а также укоротить надземную часть растения до высоты не более 0,9 метра. Ветви, находящиеся выше 40 сантиметров от места прививки, удаляются, а остальные укорачивают на две трети длины.

Выбор места

При выборе места для посадки яблони следует учитывать несколько ключевых факторов, которые непосредственно влияют на рост и плодоношение дерева. Оптимальным вариантом будет солнечное и слегка возвышенное место, где уровень залегания грунтовых вод не ближе 1,5 метра от поверхности почвы.

Недостаток солнечного света может негативно сказаться не только на количестве урожая, но и на вкусовых качествах яблок.

На каком расстоянии от забора посадить яблоню

При посадке яблони важно учитывать её размеры, так как дерево может занимать довольно большое пространство. Лучше всего сажать его вдали от других растений, зданий и заборов, чтобы обеспечить ему свободное пространство для роста и развития. Правильное размещение яблони поможет ей полноценно развиваться и приносить в будущем богатый и вкусный урожай.

Почва и подготовка посадочной ямы

Размеры ямы зависят от типа саженца: для высокорослых деревьев диаметр должен быть 100–110 сантиметров и глубина — не менее 70 сантиметров. Среднерослые саженцы требуют ямы глубиной 60 см и диаметром 100 см, а низкорослым достаточно глубины в полметра и диаметра 90 см.

При выемке почвы важно разделить слои: верхний, более плодородный, откладывают в одну сторону, а менее плодородный нижний слой — в другую. Чтобы создать подпитку для саженца, нужно смешать 3 кг перепревшего компоста с 70 граммами хлористого калия и 100 граммами суперфосфата. Если земля кислая, добавляют около килограмма доломитки.

На дне ямы необходимо уложить дренаж — это могут быть керамзит, ореховая скорлупа или измельченный кирпич. Затем яму заполняют наполовину, чередуя плодородный слой и питательную смесь, чтобы образовался холмик. В центре холмика устанавливают деревянный колышек в полтора-два метра, который станет опорой для молодого растения.

При подготовке саженцев важно учитывать тип корней. Саженцы с закрытой корневой системой не требуют дополнительных действий, а вот открытые корни нужно внимательно осмотреть. У повреждённых корешков следует обрезать кончики под прямым углом и замочить в растворе стимулятора роста или питательной смеси на несколько часов.

Как подготовить посадочную яму для яблони — инструкция. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Androsov

Посадка

Чтобы правильно высадить молодую яблоню, следуйте этим рекомендациям. Во-первых, важно разместить саженец в подготовленной яме так, чтобы корневая шейка (это место, где корни переходят в ствол) находилась выше уровня земли на 5–8 см. Если она заглублена, добавьте немного земли или перегноя, чтобы поднять её.

Установите саженец в центр лунки, аккуратно расправив его корни. Обратите внимание на кору: потемневшая сторона должна быть направлена на юг, а более светлая — на север, чтобы обеспечить лучшее развитие дерева.

Засыпая корни почвой, постепенно уплотняйте грунт, чтобы избежать образования пустот. По завершении засыпки слегка придавите землю ногами. Учтите, что через несколько недель грунт может осесть, поэтому запаситесь почвой, чтобы потом подсыпать.

Прикрепите саженец к опоре с помощью петли «восьмёркой», используя садовый бинт или мягкий жгут. Подвязка должна быть не слишком тугой.

Создайте небольшой бортик вокруг ямы, чтобы вода не растекалась при поливе. Полейте яблоню тёплой отстоянной водой в три подхода. На одно дерево уйдёт около трёх вёдер жидкости.

Затем замульчируйте землю вокруг ствола. Для этого подойдут сухая газонная трава, компост или торф. Слой должен быть толщиной не менее 5 см и не касаться ствола.

В завершение защитите молодое дерево от солнечных лучей, укрыв его спанбондом или агротканью на неделю.

Полив

Для успешного роста молодых саженцев яблонь необходимо регулярно поливать их — как минимум раз в 10 дней. Важно учитывать погодные условия: если в вашем регионе часто идут дожди, тогда можно дополнительно и не поливать. В течение лета, начиная с момента весенней посадки, обычно достаточно 4–5 поливов. Объём воды при каждом поливе должен составлять примерно 35–40 литров и вноситься в приствольный круг.

Когда нужно поливать саженцы яблони. Фото © Shutterstock / FOTODOM / azem

Мульчирование

Мульчирование почвы является эффективным методом, который помогает сохранить влагу в земле и защитить молодое растение от различных вредителей. В качестве мульчи можно использовать разные материалы, такие как навоз, компост, смесь торфа с опилками и песком, а также просто скошенную траву. Слой мульчи обычно укладывается на приствольный круг, причем важно оставить пространство между мульчей и стволом для предотвращения гниения.

Обрезка надземной части

Если корневая система недостаточно развита, желательно провести обрезку веточек, чтобы все части дерева соответствовали друг другу по размеру. Это поможет растению получать достаточное количество питательных веществ и снизит риск его гибели.

Подкормка

Со временем почва под яблоней теряет полезные вещества, что ведёт к снижению урожая, поэтому периодически необходимо проводить подкормки. Первую весеннюю подкормку делают с середины марта до середины апреля, используя перегной, карбамид или аммиачную селитру, а во время цветения — навозную жижу, суперфосфат и сульфат калия. Осенью следует вносить органические и минеральные удобрения, чтобы обеспечить дерево необходимыми веществами к зиме.

Уход за яблоней после посадки

В течение первых двух недель после посадки яблоню поливайте через день. После этого достаточно будет одного раза в неделю.

Регулярно рыхлите почву вокруг ствола, удаляя сорняки, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. Однако если посадка была произведена осенью, при наступлении заморозков рыхление прекращают. Не забудьте замульчировать приствольный круг слоем торфа, перегноя или опилок толщиной не менее 5 сантиметров.

На седьмой день после посадки укоротите центральный ствол до 90 см и боковые ветви до 20 см. Это способствует формированию сильных скелетных ветвей и обеспечивает правильное развитие кроны.

Если в посадочной яме были использованы удобрения и компост, в первый год дополнительно удобрять дерево не требуется. Перед зимой увеличьте слой мульчи до 30 см, особенно в регионах с холодными зимами.

При осенней посадке оберните ствол агроволокном или мешковиной, чтобы защитить кору от перепадов температуры. Установите вокруг дерева металлическую сетку, чтобы предотвратить повреждения от грызунов. Следите за тем, чтобы укрывные материалы не давили на ствол.

Полив следует завершить до наступления морозов. Молодым яблоням достаточно 2–3 вёдер воды, а деревьям старше пяти лет потребуется примерно вдвое больше.

Для защиты от вредителей и заболеваний деревья стоит обработать 3-процентной бордоской жидкостью. После этого, через несколько дней, можно внести удобрения.

Как уберечь саженец яблони от вредителей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alisusha

Что нельзя сажать вокруг яблони

При посадке яблони важно учитывать совместимость с другими растениями, поскольку некоторые могут отрицательно влиять на её рост. Например, персик и вишня активно конкурируют за питательные вещества, абрикос выделяет токсичные вещества, а рябина может привести к низкому качеству урожая из-за гусениц рябиновой моли. Черешня вытесняет корни яблони, калина потребляет много влаги, барбарис подавляет корни яблони химическим веществом берберином, сирень привлекает вредителей, а жасмин может подавлять рост своих соседей. Пихта закисляет почву, что также негативно сказывается на яблоне. Чтобы обеспечить хороший урожай, следует избегать соседства с этими растениями.

Советы эксперта

В первую очередь эксперты советуют обращать внимание на корни саженца, а также стараться не приобретать деревца с листьями.

«При выборе саженца смотрите на корни: они должны быть влажными, без гнили, с мелкими корешками. Ствол — ровный, без трещин, с чёткой границей прививки (утолщение выше корней). Возраст — лучше один или два года: высотой до 1 метра, без боковых веток. Избегайте растений с листьями или распустившимися почками — такие хуже приживаются. Покупайте саженцы в питомниках, а не на стихийных рынках, обязательно просите документы с названием сорта и подвоя. Если корни открыты, при перевозке оберните их влажной тряпкой, чтобы не пересохли», — рассказал эксперт Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск).

Авторы Андрей Ананьев