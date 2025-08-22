Анна Курникова в оверсайз-толстовке: фанаты уверены — у Иглесиаса будет четвёртый ребёнок

Фанаты уже поздравляют пару, хотя сама Анна традиционно хранит молчание. Курникова известна тем, что тщательно оберегает личную жизнь: о рождении детей общественность узнаёт только благодаря публикациям Иглесиаса в соцсетях. Так было и в прошлые разы, когда она тайно вынашивала беременность.

История отношений Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса началась в 2001 году, когда российская теннисистка снялась в его клипе на песню Escape. Между ними сразу возникла романтическая связь, которая вскоре переросла в серьёзные отношения. Пара никогда не афишировала свою личную жизнь, избегала громких заявлений и светских мероприятий, предпочитая уединение. Несмотря на регулярные слухи о расставании или тайной свадьбе, Курникова и Иглесиас остаются вместе уже более двух десятилетий. Их союз считается одним из самых крепких в шоу-бизнесе, а в семье воспитываются трое детей — двойняшки Николас и Люси, родившиеся в 2017 году, и младшая дочь Мария, появившаяся на свет в 2020-м.