Анна Курникова в оверсайз-толстовке: фанаты уверены — у Иглесиаса будет четвёртый ребёнок
Анну Курникову заметили на прогулке с детьми в Майами, и фанаты заподозрили, что в семье певца Энрике Иглесиаса и бывшей теннисистки может скоро быть пополнение.
44-летняя Курникова отправилась в супермаркет вместе с семилетними двойняшками Николасом и Люси и пятилетней дочерью Марией. На спортсменке была свободная белая толстовка, под которой, как считают поклонники, могла скрываться беременность.
Фанаты уже поздравляют пару, хотя сама Анна традиционно хранит молчание. Курникова известна тем, что тщательно оберегает личную жизнь: о рождении детей общественность узнаёт только благодаря публикациям Иглесиаса в соцсетях. Так было и в прошлые разы, когда она тайно вынашивала беременность.
История отношений Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса началась в 2001 году, когда российская теннисистка снялась в его клипе на песню Escape. Между ними сразу возникла романтическая связь, которая вскоре переросла в серьёзные отношения. Пара никогда не афишировала свою личную жизнь, избегала громких заявлений и светских мероприятий, предпочитая уединение. Несмотря на регулярные слухи о расставании или тайной свадьбе, Курникова и Иглесиас остаются вместе уже более двух десятилетий. Их союз считается одним из самых крепких в шоу-бизнесе, а в семье воспитываются трое детей — двойняшки Николас и Люси, родившиеся в 2017 году, и младшая дочь Мария, появившаяся на свет в 2020-м.