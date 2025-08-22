За сутки Украина вывезла с подконтрольной части ДНР более 3,6 тысячи человек

За последние сутки с территории ДНР, контролируемой украинскими войсками, было эвакуировано свыше 3 600 человек, включая 137 детей. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Незалежной Алексей Сергеев.

«Только за минувшие сутки с участием Нацполиции [вывезены] 3 649 лиц, в том числе 137 детей», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Как добавил украинский министр, в настоящее время также проводится эвакуация детей из Синельниковского района Днепропетровской области. Точное количество эвакуированных не уточняется.