За сутки Украина вывезла с подконтрольной части ДНР более 3,6 тысячи человек
Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU
За последние сутки с территории ДНР, контролируемой украинскими войсками, было эвакуировано свыше 3 600 человек, включая 137 детей. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Незалежной Алексей Сергеев.
«Только за минувшие сутки с участием Нацполиции [вывезены] 3 649 лиц, в том числе 137 детей», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
Как добавил украинский министр, в настоящее время также проводится эвакуация детей из Синельниковского района Днепропетровской области. Точное количество эвакуированных не уточняется.
Ранее власти Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населённых пунктов подконтрольной части ДНР. Решение связано с активным продвижением российских войск в этом направлении. В список вошли населённые пункты Белозерской и Добропольской общин, расположенные вблизи линии боевых действий.