Суд обязал женщину выплатить крупную сумму семье умершего после секса с ней любовника

Суд в Китае обязал местную жительницу выплатить 8,6 тысячи долларов (696 тысяч рублей) семье её 66-летнего любовника, который скончался от инфаркта миокарда после интимной близости в гостинице. По данным South China Morning Post, семья погибшего изначально претендовала на компенсацию, в десятки раз превышающую эту сумму.

Рассмотрев иск вдовы и сына покойного, суд пришел к выводу, что, хотя любовница не знала о проблемах со здоровьем мужчины, именно её бездействие в критический момент стало определяющим в деле. Судья также подчеркнул, что связь китаянки с женатым мужчиной противоречит общественным устоям.

В результате, несмотря на требование истицы о 86 тысячах долларов, суд назначил выплату в размере 10% от этой суммы, признав наличие обоюдной вины. Отель, который также выступал в качестве ответчика, не был обязан выплачивать компенсацию.