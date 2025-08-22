Мессенджер MAX
22 августа, 12:18

«Сложнее восьмитысячников»: Вскрылась правда о пике Победы, где застряла россиянка

Альпинист Киселев назвал пик Победы в Киргизии одной из самых сложных вершин

Обложка © pixabay / pehrlich

Горный пик Победы в Киргизии, где застряла россиянка со сломанной ногой, считается одной из самых сложных вершин постсоветского пространства. Об этом «Ленте.ру» рассказал чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.

По его словам, сложность маршрутов на этой горе сравнима, а порой и превосходит восхождения на восьмитысячники.

«В СССР пик Победы был мерилом профессионализма альпиниста-высотника. Сложный технически, сложный физически маршрут. Новичков на такой горе не найдешь», — отметил эксперт.

Киселев подчеркнул, что вершина не слишком популярна среди широкого круга альпинистов, но хорошо известна в элитных кругах профессионалов.

Муж погиб, сама в смертельной ловушке. Драма Наговицыной, которая борется за жизнь на пике Победы

12 августа 47-летняя россиянка получила травму во время спуска и застряла на высоте около 7 тысяч метров. Более девяти дней она остаётся на горе. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью. Попытки эвакуации пока не увенчались успехом, операция продолжается.

Марина Фещенко
