ФБР провело обыски в доме бывшего советника Трампа Джона Болтона

Федеральные агенты США провели серию обысков в доме Джона Болтона, бывшего высокопоставленного сотрудника администрации Дональда Трампа, специализирующегося на вопросах национальной безопасности. Об этом сообщает The New York Post.

«Никто не может быть выше закона. Агенты ФБР выполняют свою работу», — прокомментировал произошедшее директор ФБР Кэш Пател.

Официальные представители исполнительной власти подтвердили проведение расследования, отметив, что оно началось несколько лет назад, но впоследствии команда Джо Байдена приостановила его по политическим причинам.

Джон Болтон привлёк внимание общественности публикацией своих воспоминаний о периоде пребывания на посту советника по национальной безопасности. Книга вызвала резонанс в политических кругах и послужила причиной обвинений автора в разглашении государственной тайны.