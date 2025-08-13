Трамп раскритиковал экс-советника Болтона из-за слов о победе России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, назвавшего предстоящий саммит с Владимиром Путиным на Аляске «большой победой» для России.

Болтон утверждал, что встреча — это шаг к успеху Москвы, а не мирные переговоры. В ответ Трамп в соцсети Truth Social обвинил СМИ в предвзятом освещении и в использовании комментариев «уволенных неудачников» и «глупых людей».

«Если бы я бесплатно получил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией, фейковые новости всё равно сказали бы, что это невыгодно», — написал американский лидер.