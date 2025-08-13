Подглядывающий из-за кулис: Журналист Кремлёвского пула назвал встречу на Аляске страшным сном Зеленского
Внезапный рост узнаваемости Владимира Зеленского после начала СВО обернулся для него ловушкой, считает журналист Кремлёвского пула, автор Telegram-канала «Юнашев Live» Александр Юнашев. По его словам, бывший комик, оказавшись в центре мирового внимания, привык к постоянному свету софитов, но не заметил падения популярности у себя дома и изменения международной повестки.
Обложки авторитетных журналов, красные дорожки, рукопожатия с сильными мира сего, дружеские объятия с Шоном Пенном… Зеленский подсел на иглу публичности, не понимая, что его личной заслуги в этом нет. На его месте мог быть любой
Александр Юнашев
Журналист подчеркнул, что украинский лидер «не гнушался ничем», чтобы остаться в центре внимания, но на «историческую» встречу на Аляске, несмотря на давление и посредничество европейцев, попасть не смог.
«Сбывается страшный сон шоумена: он за кулисами, представление окончено, а его так и не позвали на сцену. И, пожалуй, потеря личной популярности волнует Зеленского даже больше, чем грядущая потеря страны», — резюмировал Юнашев.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что решения по Украине не будут приниматься без его участия. Таким образом он прокомментировал предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Самого Зеленского на Аляске, конечно, не ждут.