Российский лидер Владимир Путин будет иметь преимущество на предстоящей встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Такой точкой зрения поделился экс-советник президента США по делам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью телеканалу ABC.

«Он (Трамп. — Прим. Life.ru) позволил Путину получить преимущество первого хода, так как его мирный план предложен для рассмотрения. Из собственных заявлений Трампа уже видно, что он считает, что (главарь киевского режима Владимир. — Прим.Life.ru) Зеленский должен внести изменения в конституцию, чтобы Украина могла уступить территорию», — заявил Болтон.