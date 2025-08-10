Экс-советник Трампа Болтон: У Путина будет преимущество на встрече на Аляске
Джон Болтон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Российский лидер Владимир Путин будет иметь преимущество на предстоящей встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Такой точкой зрения поделился экс-советник президента США по делам национальной безопасности Джон Болтон во время интервью телеканалу ABC.
«Он (Трамп. — Прим. Life.ru) позволил Путину получить преимущество первого хода, так как его мирный план предложен для рассмотрения. Из собственных заявлений Трампа уже видно, что он считает, что (главарь киевского режима Владимир. — Прим.Life.ru) Зеленский должен внести изменения в конституцию, чтобы Украина могла уступить территорию», — заявил Болтон.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в американском штате Аляска. Лидеры России и США будут обсуждать условия завершения украинского конфликта. Евросоюз и киевский режим выступают против обсуждения мирного урегулирования без их участия. Согласно неподтверждённой информации, Путин и Трамп могут обсуждать вывод украинских сил с территории Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве условия для прекращения боевых действий.