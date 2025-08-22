Мессенджер MAX
22 августа, 13:38

Россиянам назвали способ наказать соседей-вонючек

Если надоели соседи, от которых вечно стоит ужасный запах, их можно наказать. Как рассказал АиФ эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук, для этого необходимо обратиться в уполномоченные органы.

«Суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения», — сказал он.

Федорук отметил, что самостоятельно наказывать соседей за запах не стоит. Следует обратиться в уполномоченный орган, например, в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства могут выписать нарушителям штраф от 500 до 1000 рублей и предупредить собственника о необходимости устранить причину зловония.

Если после этого ситуация не изменится, предусмотрены более жёсткие меры: государственный орган или суд могут инициировать продажу квартиры с публичных торгов, а вырученные средства собственнику вернут за вычетом расходов на исполнение решения.

Ранее в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте пенсионерка подожгла электроскутер, принадлежащий соседу. 65-летняя женщина сначала подожгла сиденье скутера марки «SKY WAY», а позже вернулась и повредила колёса транспортного средства.

