Кормит крыс: В Петербурге пенсионерка из мести подожгла электроскутер соседа

На Искровском проспекте в Санкт-Петербурге пенсионерка подожгла принадлежащий соседу электроскутер. Об этом пишет 78.ru.

Пенсионерка подожгла электроскутер соседа в Петербурге. Видео © 78.ru

Инцидент произошёл накануне у дома номер 26: 65-летняя женщина сначала подожгла сиденье электроскутера марки «SKY WAY». Однако, не удовлетворившись содеянным, она позднее вернулась и повредила колёса транспортного средства.

«Ущерб более 15 тыс. рублей. У скутера сгорела проводка. Сейчас не на ходу», — пояснил пострадавший.

Как сообщает источник, причиной такого поведения послужил конфликт, произошедший между пожилой женщиной и владельцем самоката в пятницу. Причиной разногласий стало недовольство мужчины тем, что пенсионерка регулярно кормит не только кошек, но и крыс, что вызывало у него опасения.