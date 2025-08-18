Кормит крыс: В Петербурге пенсионерка из мести подожгла электроскутер соседа
78.ru: Пожилая женщина подожгла электроскутер соседа в Петербурге
На Искровском проспекте в Санкт-Петербурге пенсионерка подожгла принадлежащий соседу электроскутер. Об этом пишет 78.ru.
Пенсионерка подожгла электроскутер соседа в Петербурге. Видео © 78.ru
Инцидент произошёл накануне у дома номер 26: 65-летняя женщина сначала подожгла сиденье электроскутера марки «SKY WAY». Однако, не удовлетворившись содеянным, она позднее вернулась и повредила колёса транспортного средства.
«Ущерб более 15 тыс. рублей. У скутера сгорела проводка. Сейчас не на ходу», — пояснил пострадавший.
Как сообщает источник, причиной такого поведения послужил конфликт, произошедший между пожилой женщиной и владельцем самоката в пятницу. Причиной разногласий стало недовольство мужчины тем, что пенсионерка регулярно кормит не только кошек, но и крыс, что вызывало у него опасения.
