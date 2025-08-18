Встреча Путина и Трампа
Регион
18 августа, 12:35

Кормит крыс: В Петербурге пенсионерка из мести подожгла электроскутер соседа

78.ru: Пожилая женщина подожгла электроскутер соседа в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rizki_009

На Искровском проспекте в Санкт-Петербурге пенсионерка подожгла принадлежащий соседу электроскутер. Об этом пишет 78.ru.

Пенсионерка подожгла электроскутер соседа в Петербурге. Видео © 78.ru

Инцидент произошёл накануне у дома номер 26: 65-летняя женщина сначала подожгла сиденье электроскутера марки «SKY WAY». Однако, не удовлетворившись содеянным, она позднее вернулась и повредила колёса транспортного средства.

«Ущерб более 15 тыс. рублей. У скутера сгорела проводка. Сейчас не на ходу», — пояснил пострадавший.

Как сообщает источник, причиной такого поведения послужил конфликт, произошедший между пожилой женщиной и владельцем самоката в пятницу. Причиной разногласий стало недовольство мужчины тем, что пенсионерка регулярно кормит не только кошек, но и крыс, что вызывало у него опасения.

А ранее Life.ru писал, что ревнивая петербурженка попыталась заживо сжечь соперницу в машине. По данным МВД, пожарные ликвидировали возгорание, пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии. У неё были ожоги 1-2 степени.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
