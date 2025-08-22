Мессенджер MAX
22 августа, 13:48

Политолог Павел Данилин назвал переговоры Путина и Трампа «дипломатическим чудом»

Обложка © «Дайте сказать»

Политолог Павел Данилин назвал итоги саммита на Аляске «дипломатическим чудом», сотворённым президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в эфире программы «Дайте сказать».

По словам эксперта, встреча стала переломной: Дональд Трамп, который изначально грозил санкциями и требовал немедленного перемирия, после переговоров вышел к публике с тезисом Путина — «прочный мир важнее перемирия».

«Главный итог — Владимир Владимирович совершил чудо. Он приехал к президенту, который собирался вводить санкции, а уехал с его словами о прочном мире. Это огромный успех», — подчеркнул Данилин.

Политолог отметил, что на обсуждение у лидеров ушло около трёх часов, и Путину удалось убедить Трампа принять и продвигать его подход. Отдельным достижением он назвал готовность обсуждать мирное соглашение через территориальные уступки со стороны Украины.

Подробнее о подведении итогов саммита на Аляске — в новом выпуске шоу «Дайте сказать».

Знак высшего почтения: Эмоциональный жест Путина на Аляске растрогал весь мир
