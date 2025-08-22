Международная экспедиция «Ледокол знаний» вернулась с Северного полюса

Международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний», организованная при поддержке госкорпорации «Росатом», завершилась в Мурманске. Участниками путешествия стали 66 талантливых школьников из 21 страны мира, которые за десять дней на борту атомного ледокола «50 лет Победы» достигли географического Северного полюса.

Ребята посетили лекции ведущих ученых атомной и космической отраслей, провели научные эксперименты в условиях Арктики и познакомились с работой ледокола. «Росатом» и «Роскосмос» в ходе экспедиции протестировали упрощенные модели планетоходов, которые в будущем будут доставляться на объекты Солнечной системы.

Один из участников экспедиции — Маждуб Кеннет из Республики Гана. Фото © Департамент коммуникаций ГК «Росатом»

Участники отметили, что экспедиция стала не только образовательной, но и символом международной дружбы. Так, школьница из Китая Алиса Ли привезла трехметровый традиционный свиток с изображением ледокола, на котором оставили пожелания участники из разных стран.

В честь Дня Государственного флага России на борту ледокола был развернут триколор.