Кириенко назвал людей главным богатством атомной отрасли России

Главным богатством российской атомной отрасли всегда были и остаются люди, преданные своему делу и реализующие прорывные проекты. Об этом в Нижнем Новгороде на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию атомной отрасли России, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ и председатель наблюдательного совета госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко.

Он подчеркнул «патриотизм и преданность выбранному пути сотрудников предприятий атомной отрасли», отметив, что они «не дали растащить свои предприятия в 90-е, оставаясь верными призванию даже в условиях задержек заработной платы и кажущегося отсутствия будущего у предприятий и отрасли». Кириенко подчеркнул, что даже во время торжеств сотрудники атомной отрасли продолжают выполнять свои обязанности на рабочих местах: на атомных станциях, атомных ледоколах, заводах и на передовой.

«Самое главное богатство атомной отрасли всегда — и 80 лет назад, и сейчас — это люди. Люди совершают прорывы в науке, создают уникальные технологии, строят атомные станции. Люди, для которых нет выходных и перерывов. Даже сейчас, когда мы празднуем 80-летие атомной отрасли, на всех предприятиях специалисты находятся на своих рабочих местах», — заявил Сергей Кириенко.

Кириенко также напомнил о беспрецедентной поддержке, которую отрасли оказывает президент России Владимир Путин, и рассказал, что в 2007 году глава государства лично поддержал закон об атомной отрасли вопреки советам юристов.

«Я помню, в 2007 году на совещании у президента обсуждался закон об атомной отрасли, о создании госкорпорации «Росатом». Очень квалифицированные и компетентные юристы докладывали президенту, что такой закон принимать нельзя: потому что такого никогда не было, потому что он противоречит прецедентному праву. Президент выслушал и сказал: да, такого никогда не было. Но атомная отрасль в России — одна. И подписал закон», — вспомнил Кириенко.