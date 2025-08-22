Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Минтруд России выступил с инициативой по расширению перечня видов деятельности, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы. В список предполагается добавить такие специальности, как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям, сообщает пресс-служба ведомства.
Нововведения значительно расширяют возможности альтернативной службы: общее количество профессий увеличится до 271, а число предприятий вырастет с 1 671 до 1 792. Процесс формирования списков профессий для альтернативной службы происходит ежегодно. Минобороны предоставляет сведения о численности граждан, которым может быть заменена военная служба. На основании этих данных Роструд формирует план, подбирает рабочие места, обеспечивает заключение трудовых договоров.
