22 августа, 17:35

Минтруд предложил расширить список профессий для альтернативной службы

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Минтруд России выступил с инициативой по расширению перечня видов деятельности, доступных для прохождения альтернативной гражданской службы. В список предполагается добавить такие специальности, как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям, сообщает пресс-служба ведомства.

Нововведения значительно расширяют возможности альтернативной службы: общее количество профессий увеличится до 271, а число предприятий вырастет с 1 671 до 1 792. Процесс формирования списков профессий для альтернативной службы происходит ежегодно. Минобороны предоставляет сведения о численности граждан, которым может быть заменена военная служба. На основании этих данных Роструд формирует план, подбирает рабочие места, обеспечивает заключение трудовых договоров.

Ранее Life.ru сообщал, что Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в России в 2026 году в девяти секторах экономики. В частности, снижение доли иностранцев планируется ввести в отрасли строительства, в сферах обслуживания населения, розничной торговли алкоголем и табаком.

