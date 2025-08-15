Минтруд предложил снизить долю иностранных работников в России в 2026 году

Министерство труда и социальной защиты России предложило в 2026 году уменьшить долю иностранных работников в девяти секторах экономики. Это предложение ведомство озвучило 15 августа. Пресс-служба Минтруда сообщила, что в некоторых отраслях возможно сведение этой доли к нулю.

В частности, снижение доли иностранцев планируется ввести в отрасли строительства, в сферах обслуживания населения, розничной торговли алкоголем и табаком.

«Проектом постановления также предлагается установить региональные особенности в 29 субъектах России, в 14 из которых допустимая доля иностранных работниках в отдельных видах деятельности снижается», — говорится в сообщении ведомства.