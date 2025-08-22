Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 20:15

Россия открыла порты Мариуполя и Бердянска для захода иностранных судов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AleksandrSch

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AleksandrSch

Морские порты, расположенные в Мариуполе (Донецкая Народная Республика) и Бердянске (Запорожская область), получили статус открытых для захода судов, принадлежащих иностранным государствам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным, в перечень морских портов страны, разрешённых для международного судоходства, внесены изменения, предусматривающие включение двух новых пунктов — Мариуполя и Бердянска.

Первоначальный список портов, открытых для захода иностранных судов, был сформирован в сентябре 2014 года и включал в себя порты, расположенные на территории Крымского полуострова. Теперь перечень расширен за счёт включения двух портов в новых регионах России.

Путин по видеосвязи открыл стадион «Западный» в Мариуполе
Путин по видеосвязи открыл стадион «Западный» в Мариуполе

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Мариуполь будет играть роль значимого транспортного хаба с аэропортом и морским портом. По его словам, работы по разминированию и восстановлению воздушной гавани города начнутся после стабилизации ситуации. Безопасность должна быть под контролем, чтобы ничего не угрожало этому процессу.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Политика
  • ДНР
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar