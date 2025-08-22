Россия открыла порты Мариуполя и Бердянска для захода иностранных судов

Морские порты, расположенные в Мариуполе (Донецкая Народная Республика) и Бердянске (Запорожская область), получили статус открытых для захода судов, принадлежащих иностранным государствам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным, в перечень морских портов страны, разрешённых для международного судоходства, внесены изменения, предусматривающие включение двух новых пунктов — Мариуполя и Бердянска.

Первоначальный список портов, открытых для захода иностранных судов, был сформирован в сентябре 2014 года и включал в себя порты, расположенные на территории Крымского полуострова. Теперь перечень расширен за счёт включения двух портов в новых регионах России.