Путин по видеосвязи открыл стадион «Западный» в Мариуполе

Новый стадион «Западный», расположенный в Мариуполе, станет, по словам российского лидера Владимира Путина, залогом лучших результатов для юных спортсменов города. Спортивный объект президенту продемонстрировали по видеосвязи в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. Глава государства выразил твёрдое убеждение в будущем успехе атлетов благодаря созданным для тренировок условиям.

«Никто не сомневается, что вы покажете наилучшие результаты, тем более есть возможность сейчас тренироваться на новой площадке, на такой хорошей», — отметил Путин.