Путин по видеосвязи открыл стадион «Западный» в Мариуполе
Путин: Спортсмены из Мариуполя покажут лучший результат благодаря новым условиям
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Новый стадион «Западный», расположенный в Мариуполе, станет, по словам российского лидера Владимира Путина, залогом лучших результатов для юных спортсменов города. Спортивный объект президенту продемонстрировали по видеосвязи в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. Глава государства выразил твёрдое убеждение в будущем успехе атлетов благодаря созданным для тренировок условиям.
«Никто не сомневается, что вы покажете наилучшие результаты, тем более есть возможность сейчас тренироваться на новой площадке, на такой хорошей», — отметил Путин.
Ранее российский лидер акцентировал внимание на критической важности всестороннего экономического возрождения территорий Донбасса и Новороссии. Он отметил, что это является наиболее важным условием для того, чтобы жители смогли вернуться в свои дома и на постоянное место жительства.