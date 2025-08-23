Мессенджер MAX
22 августа, 23:06

Форум Армия-2025 исключили из перечня международных выставок

Обложка © Telegram / Форум «Армия-2025»

Международный военно-технический форум «Армия-2025» исключён из перечня международных выставок продукции военного назначения, запланированных к проведению в РФ в 2025 году. Это следует из соответствующего распоряжения правительства РФ, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В перечне международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории Российской Федерации в 2025 году, <...> позицию, касающуюся Международного военно-технического форума «Армия-2025», исключить», — сказано в документе.

Напомним, ранее стало известно о переносе проведения форума «Армия-2025» на неопределённый срок. Изначально мероприятие было намечено на 11-14 августа текущего года, его планировали провести в закрытом формате без доступа для широкой публики. Однако позднее на официальном сайте «Армии -2025» удалили информацию о датах проведения форума.

