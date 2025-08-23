Вымогатель, стрелявший в должника, задержан в Ленинградской области

В Ленинградской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в вооружённом вымогательстве, в ходе которого он произвел выстрел в свою жертву. О произошедшем стало известно из сообщения телеканала «Санкт-Петербург».

Инцидент произошёл в ночь на 21 августа в промзоне близ деревни Большие Колпаны. Как рассказала супруга пострадавшего, злоумышленник потребовал у её 41-летнего мужа полмиллиона рублей, ссылаясь на существующий долг, а после отказа выстрелил ему в ноги из травматического пистолета и скрылся. Мужчине с огнестрельным ранением потребовалась госпитализация.

Сотрудники полиции незамедлительно возбудили уголовное дело и в результате оперативных мероприятий уже вечером того же дня задержали 32-летнего подозреваемого на бульваре Авиаторов в Гатчине. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.