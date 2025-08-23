Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 08:21

«Настоящий герой»: Захарова почтила память ушедшего из жизни журналиста Вышинского

Захарова назвала Кирилла Вышинского настоящим героем журналистики

Захарова и Вышинский. Обложка © ТАСС / Максим Константинов, © РИА Новости / Максим Блинов

Захарова и Вышинский. Обложка © ТАСС / Максим Константинов, © РИА Новости / Максим Блинов

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского настоящим героем, подчеркнув его неоценимый вклад в мировую журналистику, передаёт РИА «Новости».

«Кирилл — настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом», — сказала Захарова.

Дипломат выразила искренние соболезнования родным, близким и всему журналистскому сообществу, отметив, что Вышинский много сделал для мира журналистики.

Кирилл Вышинский был автором многочисленных публикаций на сайте РИА «Новости», возглавлял в качестве главного редактора Радио Sputnik на русском языке, входил в состав Совета по правам человека при президенте России и вёл передачи на ВГТРК. Его авторству принадлежит книга «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева», в которой он описал свой опыт незаконного заключения на Украине.

Кирилл Вышинский — об освобождении, о Порошенко, Зеленском и "людях Донбасса"
Кирилл Вышинский — об освобождении, о Порошенко, Зеленском и "людях Донбасса"

О смерти журналиста стало известно сегодня, 23 августа. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. Соболезнования родным и близким уже выразили многие коллеги журналиста.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Кирилл Вышинский
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar