«Настоящий герой»: Захарова почтила память ушедшего из жизни журналиста Вышинского

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского настоящим героем, подчеркнув его неоценимый вклад в мировую журналистику, передаёт РИА «Новости».

«Кирилл — настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом», — сказала Захарова.

Дипломат выразила искренние соболезнования родным, близким и всему журналистскому сообществу, отметив, что Вышинский много сделал для мира журналистики.

Кирилл Вышинский был автором многочисленных публикаций на сайте РИА «Новости», возглавлял в качестве главного редактора Радио Sputnik на русском языке, входил в состав Совета по правам человека при президенте России и вёл передачи на ВГТРК. Его авторству принадлежит книга «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева», в которой он описал свой опыт незаконного заключения на Украине.