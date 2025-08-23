«Настоящий герой»: Захарова почтила память ушедшего из жизни журналиста Вышинского
Захарова назвала Кирилла Вышинского настоящим героем журналистики
Захарова и Вышинский. Обложка © ТАСС / Максим Константинов, © РИА Новости / Максим Блинов
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала исполнительного директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Кирилла Вышинского настоящим героем, подчеркнув его неоценимый вклад в мировую журналистику, передаёт РИА «Новости».
«Кирилл — настоящий герой. Человек, который не был сломлен в застенках киевского режима и, выйдя на свободу, продолжил борьбу с этим злом», — сказала Захарова.
Дипломат выразила искренние соболезнования родным, близким и всему журналистскому сообществу, отметив, что Вышинский много сделал для мира журналистики.
Кирилл Вышинский был автором многочисленных публикаций на сайте РИА «Новости», возглавлял в качестве главного редактора Радио Sputnik на русском языке, входил в состав Совета по правам человека при президенте России и вёл передачи на ВГТРК. Его авторству принадлежит книга «Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева», в которой он описал свой опыт незаконного заключения на Украине.
О смерти журналиста стало известно сегодня, 23 августа. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. Соболезнования родным и близким уже выразили многие коллеги журналиста.