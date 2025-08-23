Двое детей и четверо взрослых сгорели заживо при пожаре в частном доме в ЛНР

В Лутугинском районе ЛНР пожар в частном жилом доме унёс жизни шести человек, среди которых мальчики 11 и 10 лет. Об этом сообщили в МЧС России.

В Лутугинском районе ЛНР пожар унёс жизни 6 человек. Видео © Telegram / МЧС России

«Тела обнаружили пожарные при тушении частного жилого дома в посёлке городского типа Успенка», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали семь специалистов и две единицы техники МЧС. Причины возгорания сейчас устанавливаются.