Названо количество детей в России, страдающих СДВГ

В России увеличилось количество детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом SHOT рассказали психотерапевты. Примерно каждый шестой российский ребёнок страдает СДВГ — не может сосредоточиться на одном деле, забывает о поручениях, часто отвлекается и не может усидеть на месте.

Эксперты пояснили, что если раньше причинами считались в основном генетические факторы, то сегодня всё чаще речь идёт о внешних воздействиях. Среди них — современные мультфильмы и игрушки. Психотерапевты подчеркнули, что советские мультфильмы были спокойными и медленными, поэтому среди поколения, выросшего на них, случаев СДВГ было меньше. А нынешние динамичные шоу с обилием ярких красок и резких смен кадров перегружают детский мозг.

Кроме того, из-за разнообразия игрушек детям становится сложнее сосредоточиться на монотонных занятиях вроде рисования или чтения. Специалисты уточнили, что дети с СДВГ чаще проявляют импульсивность, становятся более истеричными, а их школьная успеваемость снижается. Врачи рекомендуют родителям поощрять прогулки на свежем воздухе, спортивные занятия и живое общение, а также ограничивать время, проводимое ребёнком за гаджетами.