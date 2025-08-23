Мессенджер MAX
23 августа, 10:17

Названо количество детей в России, страдающих СДВГ

Каждый 6 ребёнок в России страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В России увеличилось количество детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом SHOT рассказали психотерапевты. Примерно каждый шестой российский ребёнок страдает СДВГ — не может сосредоточиться на одном деле, забывает о поручениях, часто отвлекается и не может усидеть на месте.

Эксперты пояснили, что если раньше причинами считались в основном генетические факторы, то сегодня всё чаще речь идёт о внешних воздействиях. Среди них — современные мультфильмы и игрушки. Психотерапевты подчеркнули, что советские мультфильмы были спокойными и медленными, поэтому среди поколения, выросшего на них, случаев СДВГ было меньше. А нынешние динамичные шоу с обилием ярких красок и резких смен кадров перегружают детский мозг.

Кроме того, из-за разнообразия игрушек детям становится сложнее сосредоточиться на монотонных занятиях вроде рисования или чтения. Специалисты уточнили, что дети с СДВГ чаще проявляют импульсивность, становятся более истеричными, а их школьная успеваемость снижается. Врачи рекомендуют родителям поощрять прогулки на свежем воздухе, спортивные занятия и живое общение, а также ограничивать время, проводимое ребёнком за гаджетами.

Тест: Это вам не СДВГ — слабо угадать известные болезни по их устаревшим названиям на 8/8?

Ранее общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Госдуму с предложением запретить участие детей в рекламе фастфуда, майонеза, колбасы и других продуктов, способных привести к набору лишнего веса. По мнению активистов, такая мера поможет защитить здоровье молодого поколения и станет вкладом в борьбу с эпидемией детского ожирения, которая приобретает глобальный характер

