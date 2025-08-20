Соблазн через поколение: Детям в России хотят запретить рекламировать фастфуд

Общественники из движения «Сорок сороков» обратились в Госдуму с просьбой запретить на законодательном уровне съёмки рекламы фастфуда, майонеза, колбасы и других продуктов, способствующих набору лишнего веса, с участием детей. Такой запрет не только защитит здоровье подрастающего поколения, но и внесёт вклад в борьбу с эпидемией детского ожирения, которая становится глобальной проблемой. Копия обращения есть в распоряжении Life.ru.

«Считаем, необходимо законодательно установить запрет съёмок и демонстрации рекламы фастфуда, майонеза, колбасы и других продуктов, способствующих набору лишнего веса, с участием детей», — сказано в тексте.

Общественники уверены, что такой запрет не только защитит здоровье подрастающего поколения, но и внесёт вклад в борьбу с эпидемией детского ожирения, которая становится глобальной проблемой.

Дети, особенно младше 13 лет, не обладают достаточной критической способностью, чтобы отличать рекламу от объективной информации. Исследования показывают, что экспозиция нездоровой пищи в рекламных роликах формирует у них предпочтения к таким продуктам, увеличивая потребление калорийных, жирных и сахаристых товаров, отметили представители движения.

Например, анализ более 90% научных работ подтверждает, что реклама вредной еды напрямую связана с повышенным потреблением рекламируемых продуктов детьми. Даже короткая экспозиция (всего 5 минут) приводит к тому, что дети съедают на 58–72 калории больше во время перекусов и обеда. Участие детей в рекламе усиливает эффект: они ассоциируют продукт с весельем, героями или сверстниками, что делает его желанным. Без запрета такая реклама остаётся манипуляцией, эксплуатирующей детскую психологию для коммерческой выгоды. Георгий Солдатов Гендиректор движения «Сорок сороков»

В обращении подчёркивается, что реклама вредной еды напрямую способствует набору лишнего веса, так как эти товары часто высококалорийны, богаты трансжирами, солью и сахаром. По данным Американской психологической ассоциации, рост рекламы нездоровой пищи коррелирует с высоким уровнем детского ожирения, что повышает риск заболеваемости и смертности от связанных болезней, таких как диабет II типа и сердечно-сосудистые заболевания.

«Исследования подтверждают: дети, подверженные такой рекламе, чаще предпочитают и потребляют фастфуд и сладкие напитки, что приводит к увеличению потребления калорий. В долгосрочной перспективе это создаёт порочный круг: ожирение в детстве повышает вероятность проблем со здоровьем во взрослой жизни, нагружая систему здравоохранения», — указали члены общественной организации.

По их словам, запрет рекламы с детьми поможет прервать этот цикл, снижая экспозицию и нормализуя здоровые привычки.

Опыт стран с подобными запретами показывает положительные результаты. В Квебеке (Канада) запрет на рекламу вредной еды для детей младше 13 лет, введённый в 1980 году, привёл к снижению потребления фастфуда. В Чили реклама высококалорийных продуктов, ориентированная на детей до 14 лет, запрещена, что уменьшило экспозицию. Великобритания планирует ввести запрет с октября 2025 года, ожидая предотвращения 20 тысяч случаев ожирения.

«Такие меры не только снижают медицинские расходы (ожирение обходится экономике в миллиарды), но и стимулируют компании к разработке здоровых альтернатив. В итоге общество выигрывает: более здоровые дети — это продуктивные взрослые», — заявили общественники.

Запрет съёмок и демонстрации рекламы вредной еды с участием детей — это обоснованная и необходимая мера для защиты общественного здоровья. Она опирается на солидные научные доказательства связи рекламы с ожирением, этические принципы и успешный международный опыт, сказано в письме.

«Без таких ограничений мы рискуем усугубить кризис, где дети становятся жертвами маркетинга. Считаем, государству стоит ввести строгие регуляции, включая штрафы за нарушения, чтобы приоритет был отдан благополучию, а не прибыли», — написали общественники.

Это не цензура, а разумная защита будущего поколения, заключили в организации.