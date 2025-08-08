Встреча Путина и Трампа
8 августа, 10:52

Сосиски в тесте и пиццы больше не будут продавать в школах Воронежской области

Обложка © Life.ru/Шедеврум

В школьных столовых Воронежской области больше не будут продавать пончики, сосиски в тесте, мини-пиццы и пирожки. Этот регион первым в России решил заменить углеводные продукты овощами, чтобы бороться с проблемой детского ожирения, сообщает Telegram-канал Mash.

Эксперимент по внедрению здорового питания начнётся 1 сентября. Учеников планируют приучать к принципам правильного питания с раннего возраста, предлагая на переменах салаты, каши и полезные перекусы вместо мучного и сладкого. Углеводы будут только сложными, содержание сахара – минимальным, а чипсы и конфеты полностью исключены.

Изначально нововведения затронут только Бобровский, Бутурлиновский и Новохопёрский районы. В случае успеха практика будет распространена на весь регион. В настоящее время в Воронежской области насчитывается более 10 тысяч детей с избыточным весом, тогда как в 2018 году их было 9000. В среднем, этой проблемой страдают 25 из 1000 детей.

Ранее стало известно, что в школах начнут бороться и с нехваткой учителей. Теперь устроиться на работу и учить детей смогут студенты, получающие высшее образование по направлениям, далёким от педагогики. Данное нововведение откроет перед системой образования перспективы расширения кадрового состава.

Наталья Афонина
