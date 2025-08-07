Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

7 августа, 12:52

Как подготовить первоклашку к школе с помощью игры: Советы психолога

Психолог Лосева призвала играть с детьми в школу для лёгкой адаптации к учёбе

Обложка © freepik

Родителям следует играть с детьми «в школу» для плавной адаптации к учебному году, это поможет ребёнку избежать стресса. Советы мамам и папам дала психолог Елена Лосева в беседе с «Постньюс».

«Расскажите, что в первые месяцы детей учат быть школьниками, — и все этому научатся», — рассказала Лосева.

Психолог заметила, что сильная тревожность перед началом учёбы требует особого внимания. Эту тему родителям нужно проговаривать с чадом. Если ребёнок испытывает не просто нежелание, а глубокий стресс, лучше обратиться за профессиональной помощью.

Ранее школьники назвали «красные флаги» учителей: крики, буллинг, некомпетентность. Исследование показало, что школьники хотят от педагога уважения (31%), поддержки и веры в успех (30%), открытого общения без страха осуждения (23%) и неформального взаимодействия (15%).

