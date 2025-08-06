Нехватку учителей в школах восполнят студентами непедагогических вузов

Не так давно в России появилась новая практика: к преподаванию в школах теперь могут привлекаться студенты, получающие высшее образование по направлениям, далеким от педагогики. Данное нововведение открывает перед системой образования перспективы расширения кадрового состава, сообщает RuNews24.ru.

Цель привлечения студентов непедагогических вузов к учебному процессу – преодоление нехватки педагогических кадров в школах. Эксперт в области образования Наталия Савинкина пояснила, что в ряде регионов в последние годы остро ощущается дефицит учителей, особенно по таким дисциплинам, как математика, физика и иностранные языки. Теперь школы получают возможность привлекать к работе специалистов, обладающих глубокими познаниями в конкретных областях, но не имеющих классического педагогического образования.

«Эти молодые специалисты часто обладают современными знаниями и навыками, которых может не быть у традиционных педагогов. Кроме того, они могут привнести новые идеи и подходы в образовательный процесс, что особенно важно в эпоху цифровизации и изменений в методах обучения», — уточнила специалист.

Подобное нововведение можно считать позитивным шагом. Оно может решить проблему нехватки кадров и привнести новые методики в обучение. Однако необходимо обеспечить достаточную подготовку этих специалистов, чтобы они смогли успешно адаптироваться к работе в школе и принести пользу образовательной системе. Есть надежда, что эксперимент окажется успешным и послужит стимулом для дальнейших реформ в образовании России, подытожила Савинкина.