Борьба с ожирением: В России хотят запретить рекламу фастфуда и вредных снеков

Пропаганда здорового образа жизни не способствует снижению популярности вредных продуктов и фастфуда в России. Граждане потратили на ЗОЖ-продукцию в 2024 году 63 миллиарда рублей, а на сладкую газировку — 330 миллиардов руб. В связи с этим в нашей стране хотят запретить рекламировать подобные товары хотя бы в дневное время, сообщает RG.ru со ссылкой на директора по аналитике исследовательской компании NTech Леонида Ардалионова.

Рынок ЗОЖ-еды действительно расширяется, но жители нашей страны всё равно тратят больше денег на вредные товары. Например, на полезные продукты было потрачено в 2024 году 63 миллиарда рублей, а на кондитерские изделия, расположенные возле касс, — 366 миллиардов. На чипсы потратили 240 миллиардов рублей, а на энергетики — 255 миллиардов.

Отражение такой статистики заключается в росте доли людей с лишним весом и ожирением. В наши дни такие проблемы наблюдаются у каждого четвёртого взрослого и каждого десятого ребёнка. Происходит это из-за недостатка физической активности. Калорий потребляется больше, чем сжигается, — из-за этого тело набирает вес.

Для борьбы с этим явлением следует хотя бы днём запретить рекламировать снеки и фастфуд, указано в статье. Кроме того, в такой рекламе можно начать указывать количество сахара, жира и соли в такой продукции. Если всего этого там слишком много, — маркировка должна быть красной.

Россияне также должны знать, сколько времени им потребуется, чтобы сжечь калории, которые содержались в только что опустошённой пачке чипсов. Информацию можно наносить прямо на продукт или упоминать об этом в рекламе.