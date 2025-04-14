Борьба с ожирением: В России хотят запретить рекламу фастфуда и вредных снеков
Эксперт Ардалионов призвал запретить рекламу фастфуда и других снеков днём
Бургер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ER_09
Пропаганда здорового образа жизни не способствует снижению популярности вредных продуктов и фастфуда в России. Граждане потратили на ЗОЖ-продукцию в 2024 году 63 миллиарда рублей, а на сладкую газировку — 330 миллиардов руб. В связи с этим в нашей стране хотят запретить рекламировать подобные товары хотя бы в дневное время, сообщает RG.ru со ссылкой на директора по аналитике исследовательской компании NTech Леонида Ардалионова.
Рынок ЗОЖ-еды действительно расширяется, но жители нашей страны всё равно тратят больше денег на вредные товары. Например, на полезные продукты было потрачено в 2024 году 63 миллиарда рублей, а на кондитерские изделия, расположенные возле касс, — 366 миллиардов. На чипсы потратили 240 миллиардов рублей, а на энергетики — 255 миллиардов.
Отражение такой статистики заключается в росте доли людей с лишним весом и ожирением. В наши дни такие проблемы наблюдаются у каждого четвёртого взрослого и каждого десятого ребёнка. Происходит это из-за недостатка физической активности. Калорий потребляется больше, чем сжигается, — из-за этого тело набирает вес.
Для борьбы с этим явлением следует хотя бы днём запретить рекламировать снеки и фастфуд, указано в статье. Кроме того, в такой рекламе можно начать указывать количество сахара, жира и соли в такой продукции. Если всего этого там слишком много, — маркировка должна быть красной.
Россияне также должны знать, сколько времени им потребуется, чтобы сжечь калории, которые содержались в только что опустошённой пачке чипсов. Информацию можно наносить прямо на продукт или упоминать об этом в рекламе.
«Ожирение легче предотвратить, чем лечить, стимулировать людей отдавать предпочтение здоровым продуктам питания нужно с детства», — подытожил Тутельян.
Необходимо где-то сжигать эти калории, поэтому ранее в Госдуме предложили продавать абонементы в спортзалы для людей с ожирением по скидке. Дело в том, что в России быстрыми темпами растёт количество людей с лишним весом.