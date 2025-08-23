Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 18:47

Два катера столкнулись в Ленобласти, на одном из них были люди

В Выборгском заливе столкнулись два катера, прокуратура начала проверку

Обложка © Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура

В акватории Выборгского залива произошло чрезвычайное происшествие — столкновение двух катеров. На одном судне находились пассажиры. Об этом сообщает северо-Западная транспортная прокуратура.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — указали в пресс-службе.

Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Люди спасались, прыгая в воду: Пассажирский катер загорелся в Приморье
Люди спасались, прыгая в воду: Пассажирский катер загорелся в Приморье

Ранее в Петербурге произошло возгорание прогулочного катера «Эдвард». К месту происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчёты, которые ликвидировали огонь. Причины возгорания не уточнялись.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar