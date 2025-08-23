Два катера столкнулись в Ленобласти, на одном из них были люди
В Выборгском заливе столкнулись два катера, прокуратура начала проверку
Обложка © Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура
В акватории Выборгского залива произошло чрезвычайное происшествие — столкновение двух катеров. На одном судне находились пассажиры. Об этом сообщает северо-Западная транспортная прокуратура.
«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», — указали в пресс-службе.
Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.
