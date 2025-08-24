В российском регионе ищут восьмерых пропавших грибников

Масштабная операция по поиску была развёрнута правоохранительными органами Кузбасса после того, как в лесах региона пропали несколько грибников. Тревожный сигнал поступил 23 августа, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. По их данным, шесть человек из деревни Ясная Поляна в разное время ушли в лес и не вернулась после «тихой охоты».

«Поступило несколько сообщений о том, что 23 августа текущего года 6 местных жителей, из которых 2 мужчин и 4 женщины, ушли в лес за грибами из деревни Ясная Поляна и до настоящего времени не вернулись», — уточнили в ведомстве.

Также два любителя грибов также исчезли в лесных массивах Яшкинского и Новокузнецкого районов.

Правоохранители добавили, что для проведения масштабных поисковых мероприятий была оперативно сформирована группа, насчитывающая около 100 человек. В её состав вошли 42 сотрудника различных служб и подразделений МО МВД России «Юргинский», а также местные жители, спасатели и волонтёры.